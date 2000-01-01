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`Яир Голан сумел ни разу не назвать нас нацистами` 26.01 09:23   MIGnews.com

"Яир Голан сумел ни разу не назвать нас нацистами"

Лидер Ха Ямин Ха Хадаш Аелет Шакед подвергла критике высказывания депутата Демократического Лагеря Яира Голана в интервью газете Гаарец.

Шакед сказала: "Доброе утро, Яир Голан. Я прочитала ваше интервью Гаарец, и первым делом, хочу вас поздравить - целое интервью без того, чтобы назвать нас нацистами. С другой стороны Яир не мог не атаковать религиозный сионизм. Ради того, чтобы заработать очки в вашей новой партии ты обязан атаковать людей, с которыми вместе ходил в атаку. Айман Ода? - “”Прекрасный партнер” говорите вы. Спросите его при случае, что он думало о тех задачах, которые ваши солдаты выполняли во время “Нерушимой Скалы”. Спросите его, как он определяет терроризм”.

Шакед добавила: “Религиозный сионизм вы атакуете, но Хибу Язбек, восхваляющую жестокого и мерзкого убийцу Самира Кунтара вы защищаете.  Вы говорите о ней: Она - человек, с которым, как мне кажется. можно говорить открыто и откровенно. Скажите это семье Харан. Какой позор, какое полное затмение!”


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