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`ЦАХАЛ уже давно не хочет побеждать` 26.01 08:08   MIGnews.com

"ЦАХАЛ уже давно не хочет побеждать"

Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа и депутат Кнессета от Демократического лагеря генерал-майор Эяль Голан обрушился с критикой на израильскую армию.

Голан дал интервью газете Гаарец. Голан сообщил: “Государство Израиль ведет с Ираном войну, известную как война между войнами. Вся идея подобной кампании - отдалить следующую войну, а не приблизить ее. Эта должна быть серия мер, включая экономическое давление, дипломатическое давление, кибер-войну”.

Голан добавил: “Там и здесь взрываются реальные вещи. Если вы приблизите следующую войну - вы провалились. Это очень важно , чтобы политики вбили себе в голову. Если вы ставите иранцев в постыдную ситуацию - они могут пойти на открытую войну”.

Голан потребовал: “Любой , имеющий отношение к войне между войнами - пусть молчит. Война - такое хаотичное дело, что не стоит ее начинать без крайней необходимости”.

Голан также заявил, что считает иранскую ракетную угрозу “преувеличенной”: "Основная масса их ракет - короткого радиуса действия. Угроза исходит, большей частью, от страха перед ракетами, а не от возможности реальных массовых жертв”. Голан также говорит, что Израиль обладает “самой развитой системой противоракетной обороны в мире”.

Голан, однако, “обеспокоен отсутствием решимости в  ЦАХАЛе и той эрозией, которая произошла в последние годы”. Генерал сообщил: ЦАХАЛ не хочет побеждать - и уже много лет. И это и есть проблема. Мы обязаны фундаментально изменить то состояние сознания, которое сложилось в результате Войны Судного Дня”.

Голан также обрушился с жесткой критикой на религиозный сионизм: “Смотрите , что произошло с религиозным сионизмом. Где его мораль? Где его отношения с палестинцами? Никакого уважения к человеческой жизни, никакого уважения к собственности. Куда вы нас ведете? Вы совсем свихнулись?”


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