26.01 07:36 MIGnews.com

Ганц вылетел в Вашингтон

גנץ לכאן חדשות: "נוסעים לוושינגטון לפגוש את הנשיא טראמפ. נשמע ממנו על התוכנית ונחליף איתו דברים, אבל את מה שנעשה בתוך החדר - נשאיר לתוך החדר"@shemeshmicha pic.twitter.com/QmbqTcYbHQ — כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2020

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Рано утром, 26 января, председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вылетел в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.К нему присоединились бывший командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель в качестве консультанта и руководитель переговорной группы "Кахоль Лаван" доктор Йорам Турбовиц.Перед вылетом репортер телеканала Kan спросил Ганца, будет ли он просить Трампа отложить обсуждение "сделки века" до окончания мартовских выборов в Кнессет."Доброе утро. Мы едем в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Мы услышим от него план, обменяемся с ним мнениями, но оставим в комнате все, что обсудим", – ответил Ганц.Накануне лидер "Кахоль Лаван" рассказал, что получил персональное приглашение от Трампа посетить Белый дом. Он отправился в Вашингтон на день раньше, чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чтобы вовремя вернуться на слушания по иммунитету.