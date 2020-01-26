Рано утром, 26 января, председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вылетел в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
К нему присоединились бывший командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель в качестве консультанта и руководитель переговорной группы "Кахоль Лаван" доктор Йорам Турбовиц.
Перед вылетом репортер телеканала Kan спросил Ганца, будет ли он просить Трампа отложить обсуждение "сделки века" до окончания мартовских выборов в Кнессет.
"Доброе утро. Мы едем в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Мы услышим от него план, обменяемся с ним мнениями, но оставим в комнате все, что обсудим", – ответил Ганц.
Накануне лидер "Кахоль Лаван" рассказал, что получил персональное приглашение от Трампа посетить Белый дом. Он отправился в Вашингтон на день раньше, чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чтобы вовремя вернуться на слушания по иммунитету.