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Ганц вылетел в Вашингтон | Фото:26.01 07:36   MIGnews.com

Ганц вылетел в Вашингтон

Рано утром, 26 января, председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вылетел в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

К нему присоединились бывший командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель в качестве консультанта и руководитель переговорной группы "Кахоль Лаван" доктор Йорам Турбовиц.

Перед вылетом репортер телеканала Kan спросил Ганца, будет ли он просить Трампа отложить обсуждение "сделки века" до окончания мартовских выборов в Кнессет.

"Доброе утро. Мы едем в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом. Мы услышим от него план, обменяемся с ним мнениями, но оставим в комнате все, что обсудим", – ответил Ганц.


Накануне лидер "Кахоль Лаван" рассказал, что получил персональное приглашение от Трампа посетить Белый дом. Он отправился в Вашингтон на день раньше, чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чтобы вовремя вернуться на слушания по иммунитету.


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