27.01 07:30 MIGnews.com

Кац остался за старшего, пока Нетаниягу в разъездах

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац будет исполнять обязанности премьер-министра, пока Биньямин Нетаниягу находится с официальным визитом в США.Также он будет председательствовать в кабинете безопасности, передает The Times of Israel.Как известно, Нетаниягу отправился в Вашингтон 26 января. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом для переговоров по мирному плану.Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц также отправился в Вашингтон. Обе встречи состоятся 27 января, после чего Ганц отправится в Израиль, а Нетаниягу задержится, чтобы еще раз поговорить с Трампом.