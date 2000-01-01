СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом, опередив Ганца
В понедельник, 27 января, президент США Дональд Трамп сначала встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Белом доме, а только после этого – с председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Уточняется, что переговоры с политическими соперники будут проходить "впритык" по времени. Вероятнее всего, Трамп расскажет некоторые подробности "сделки века".
Что примечательно, Ганц отправился в Вашингтон раньше Нетаниягу, из-за чего предполагалось, что он первым увидится с американским лидером.
Тем временем, премьер-министр Израиля объявил, что встретится с Трампом и в понедельник, и во вторник.