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СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом, опередив Ганца | Фото:26.01 21:59   MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом, опередив Ганца

В понедельник, 27 января, президент США Дональд Трамп сначала встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Белом доме, а только после этого – с председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что переговоры с политическими соперники будут проходить "впритык" по времени. Вероятнее всего, Трамп расскажет некоторые подробности "сделки века".

Что примечательно, Ганц отправился в Вашингтон раньше Нетаниягу, из-за чего предполагалось, что он первым увидится с американским лидером.

Тем временем, премьер-министр Израиля объявил, что встретится с Трампом и в понедельник, и во вторник.


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