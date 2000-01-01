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Беннетт о сделке века: не позволим сдать даже клочок земли | Фото:26.01 21:28   MIGnews.com

Беннетт о сделке века: не позволим сдать даже клочок земли

Партия "Ямина" поддержит мирный план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке только в том случае, если Израиль сможет аннексировать Иудею и Самарию уже на следующей неделе.

Такое заявление 26 января сделал министр обороны Нафтали Беннетт в городе Ариэль, отреагировав на запланированное оглашение "сделки века".

"Если это аннексия – мы ее поддержим, если это не аннексия – мы ее не поддержим. И ни при каких обстоятельствах мы не допустим создания "палестинского государства" или признания такового. Мы также не допустим передачи даже одного сантиметра земли", – подчеркнул министр обороны.

По его словам, способ, которым правое правительство может проявить себя, заключается не в его спорах с левыми, а в применении на следующем заседании правительства полного суверенитета к полумиллиону израильтян.

"Не говори – действуй. Если это произойдет, то мы поддержим план внутри правительства. Но если правительство не применит суверенитет, то мы тогда не имеем права жаловаться на "Кахоль Лаван", "Мерец" или "Авода", – добавил Беннетт.

Стоит отметить, что мирный план, разработанный Дональдом Трампом и его командой, считается самой произраильской схемой мира на Ближнем Востоке, представленной когда-либо в США. Его публикация ожидается во вторник, 28 января. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отправились в Вашингтон на переговоры с американским лидером.

Ранее в израильской прессе появились новые подробности "сделки века", согласно которым американцы готовы дать четыре года "подготовительного периода", чтобы перестраховаться на случай, если палестинцы отвергнут программу.

План позволяет Израилю аннексировать 30-40% "зоны С", палестинцы контролируют "зоны А и В". Таким образом, около 30% территорий остаются "серой зоной". Программа также предусматривает строительство тоннеля между Газой и Западным берегом, который станет "безопасным коридором".

Новость о предстоящей публикации вызвала совершенно разнообразную реакцию. Среди израильских политиков по большей части настороженность вызвал только тот факт, что все это происходит незадолго до третьих выборов в Кнессет. Трампа даже обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, а Амир Перец написал главе Белого дома письмо по этому поводу.

Со стороны Палестинской автономии и ХАМАСа, тем временем, продолжают сыпаться разнообразные угрозы. Председатель ПА Махмуд Аббас предупредил о проблемах по всему ближневосточному региону, а генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат и вовсе заявил о выходе из ключевых положений соглашения Осло. ХАМАС и другие группировки в Газе уже готовят провокации и акции протестов.


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