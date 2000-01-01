26.01 20:49 MIGnews.com
Либерман: время публикации плана Трампа вызывает подозрения
Председатель НДИ Авигдор Либерман считает очень подозрительным время публикации мирного плану по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Он намекнул, что это происходит именно сейчас, чтобы помочь премьер-министру Биньямину Нетаниягу на выборах, передает The Times of Israel
.
"За пять недель до выборов опубликовать такой план – это, мягко говоря, вызывает подозрение", – сказал он.
По словам главы НДИ, президент США Дональд Трамп является большим другом Израиля, потому не исключена возможность, что речь идет о самой положительной инициативе для еврейского государства.
Отметим, что Либерман также обвинил Нетаниягу
в бегстве в Вашингтон от обещания применить суверенитет в долине реки Иордан.
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