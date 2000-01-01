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Мандельблитт: Битан будет обвинен во взяточничестве | Фото:26.01 19:50   MIGnews.com

Мандельблитт: Битан будет обвинен во взяточничестве

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт решил передать в суд обвинительное заключение против бывшего главы парламентской коалиции, депутата от "Ликуд" Давида Битана.

Соответствующее решение было принято почти год спустя после того, как полиция закончила расследование по его делу о взяточничестве.

Битан будет привлечен к уголовной ответственности по обвинению в 12 эпизодах коррупционных преступлений, среди которых взяточничество, мошенничество и нарушение доверия. Заключение будет передано в суд после проведения слушаний, которые назначены на середину апреля.

В частности, депутат "Ликуд" обвиняется в получении взяток в размере 992 тысяч шекелей в период, когда занимал должность заместителя мэра Ришон ле-Циона и члена Кнессета. Сам он все обвинения отрицал.

Адвокат Битана Эфраим Димри почти сразу отреагировал на сообщение о решении юридического советника правительства.

"Мы только что получили документ. Необходимости просить об иммунитете не будет, поскольку большинство пунктов окажется ничем во время слушания", – сказал он.

Еще один адвокат депутата заявил в комментарии 13 каналу, что Битан просит, чтобы материалы следствия по делу о коррупции не передавались ему или другим подозреваемым до окончания выборов 2 марта.

"У нас примерно месяц до выборов в самый сложный политический период. Раскрытие материалов следствия может нанести серьезный ущерб целостности выборов", – сказал юрист.


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