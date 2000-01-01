Маас: нельзя допустить бегство евреев из-за антисемитизма
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал страны Европейского Союза активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом.
Глава немецкого МИД написал об этом в своей статье под название "Давно не хватало слов" для еженедельника Der Spiegel.
В частности, Маас призвал ЕС выработать общий план действий, вести просветительскую работу и криминализировать отрицание Холокоста. Он также привел статистику, согласно которой в Берлине в прошлом году только за полгода было зафиксировано свыше 400 антисемитских инцидентов.
"В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы подобные мысли не стали горькой реальностью. Это абсолютный кошмар, что евреи уже не чувствуют себя в Германии, как дома", – отметил он.
По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, борьба с антисемитизмом не должна ограничиваться словами, в связи с чем Германия в 2020 году выделит 500 тысяч евро ОБСЕ на защиту евреев в Европе.
"Политики должны принять более решительные меры в борьбе с антисемитизмом. Но есть одна вещь, которую они не смогут сделать: заменить солидарность, которая возникает, когда каждый из нас выступает против антисемитизма – на улице, в школьном дворе и в Интернете. Только таким образом мы убедим евреев, что Германия и Европа являются и останутся их домом. Что евреи являются членами нашего общества", – подчеркнул Маас.