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Маас: нельзя допустить `исхода` евреев из-за антисемитизма | Фото:26.01 19:26   MIGnews.com

Маас: нельзя допустить бегство евреев из-за антисемитизма

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал страны Европейского Союза активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом.

Глава немецкого МИД написал об этом в своей статье под название "Давно не хватало слов" для еженедельника Der Spiegel.

В частности, Маас призвал ЕС выработать общий план действий, вести просветительскую работу и криминализировать отрицание Холокоста. Он также привел статистику, согласно которой в Берлине в прошлом году только за полгода было зафиксировано свыше 400 антисемитских инцидентов.

"В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы подобные мысли не стали горькой реальностью. Это абсолютный кошмар, что евреи уже не чувствуют себя в Германии, как дома", – отметил он.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, борьба с антисемитизмом не должна ограничиваться словами, в связи с чем Германия в 2020 году выделит 500 тысяч евро ОБСЕ на защиту евреев в Европе.

"Политики должны принять более решительные меры в борьбе с антисемитизмом. Но есть одна вещь, которую они не смогут сделать: заменить солидарность, которая возникает, когда каждый из нас выступает против антисемитизма – на улице, в школьном дворе и в Интернете. Только таким образом мы убедим евреев, что Германия и Европа являются и останутся их домом. Что евреи являются членами нашего общества", – подчеркнул Маас.


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