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Нетаниягу собрался `творить историю` с Трампом | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля26.01 16:23   MIGnews.com

Нетаниягу собрался "творить историю" вместе с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал "войти в историю" вместе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в Вашингтон, где во время встречи с американским лидером обсудит мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

"Пять лет назад я отправился в Вашингтон в Конгресс, потому что был вынужден противостоять плану, предложенному американским президентом, так как полагал, что этот план поставит под угрозу самые жизненно важные интересы Государства Израиль и его существование", – вспомнил израильский премьер.

По словам Нетаниягу, в этот раз он вылетает в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США, который предлагает план, отвечающий самым важным интересам Израиля.

"За последние три года я много раз говорил с огромным другом Израиля Трампом и его командой об этих жизненно важных интересах, о нашей безопасности, справедливости. Я собираюсь встретиться с президентом Трампом завтра и во вторник. Вместе с ним будем творить историю", – резюмировал глава правительства.




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