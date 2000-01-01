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Иссахар официально попросила о помиловании | Фото:26.01 15:18   MIGnews.com

Иссахар официально попросила о помиловании

В воскресенье, 26 января, приговоренная к 7,5 годам лишения свободы в России Наама Иссахар официально попросила о помиловании.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление адвокатов молодой израильтянки.

"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что для помилования требуется ее личное обращение к президенту", – сказано в заявлении.

Уточняется, что в результате дискуссии Наама все же решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании.

"Соответствующее ходатайство подано ею в письменном виде в порядке, установленном администрацией следственного изолятора, в котором она находится", – добавили адвокаты.

Стоит отметить, что Путин во время визита в Израиль заверил мать девушки Яффе, что с ее дочерью все будет хорошо. В этот же день Нааму посетила в тюрьме уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, пообещавшая помочь в составлении ходатайства о помиловании.

А Песков тем временем заявил, что Иссахар до сих пор в тюрьме, потому что она так и не подала прошение президенту.


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