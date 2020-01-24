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Дан Шапиро: ни один президент-демократ не примет план Трамп | Фото: AFP26.01 15:00   MIGnews.com

Дан Шапиро: ни один президент-демократ не примет план Трампа

Ни одна будущая администрация президента-демократа не признает мирный план Дональда Трампа по Ближнему Востоку, поскольку сроки его публикации являются политизированными.

Такое мнение в интервью для радиостанции "Галей ЦАХАЛ" выразил бывший дипломатический представитель США в Израиле Дан Шапиро.

Публикация "сделки века" постоянно откладывалась из-за политического тупика в Израиле после двух выборов. Теперь же, когда Трамп за шесть недель до третьего раунда предложил представить план, его раскритиковали, в том числе и Шапиро, обвинив в политическом вмешательстве.

"Выбранное время не является совпадением. Это происходит на фоне обсуждения в Кнессете вопроса об иммунитете, и в то время, когда Сенат проводит слушание по вопросу об импичменте", – сказал Шапиро.

По его словам, всегда существовало соглашение о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются в израильские выборы, и наоборот.

"Израильтяне должны учитывать, что менее чем через год может появиться новая демократическая администрация – если не через год, то через пять лет. Трамп не будет президентом вечно. Важно знать, что любой кандидат от Демократической партии будет против этого плана, и что ни один президент-демократ не будет с этим связан", – подчеркнул Шапиро.

Он пояснил, что новая администрация будет привержена решению о "двух государствах" или сохранению шансов, что оно может быть достигнуто в будущем.

"Если Трамп побудит Израиль предпринять односторонние шаги, такие как аннексия долины реки Иордан, это станет гарантией, что столкновение с демократической администрацией произойдет менее чем через год. Я считаю, что это отрицательно скажется на отношениях между странами, потому советую не предпринимать поспешных шагов, против которых будет выступать будущая администрация", – резюмировал он.


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