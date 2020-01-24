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Дан Шапиро: ни один президент-демократ не примет план Трампа

It turns out that a lot of people who say they oppose foreign interference in democratic elections actually don't oppose foreign interference in democratic elections as long as it helps the side they support. Can think of multiple examples. — Dan Shapiro (@DanielBShapiro) January 24, 2020

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Ни одна будущая администрация президента-демократа не признает мирный план Дональда Трампа по Ближнему Востоку, поскольку сроки его публикации являются политизированными.Такое мнение в интервью для радиостанции "Галей ЦАХАЛ" выразил бывший дипломатический представитель США в Израиле Дан Шапиро.Публикация "сделки века" постоянно откладывалась из-за политического тупика в Израиле после двух выборов. Теперь же, когда Трамп за шесть недель до третьего раунда предложил представить план, его раскритиковали, в том числе и Шапиро, обвинив в политическом вмешательстве."Выбранное время не является совпадением. Это происходит на фоне обсуждения в Кнессете вопроса об иммунитете, и в то время, когда Сенат проводит слушание по вопросу об импичменте", – сказал Шапиро.По его словам, всегда существовало соглашение о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются в израильские выборы, и наоборот."Израильтяне должны учитывать, что менее чем через год может появиться новая демократическая администрация – если не через год, то через пять лет. Трамп не будет президентом вечно. Важно знать, что любой кандидат от Демократической партии будет против этого плана, и что ни один президент-демократ не будет с этим связан", – подчеркнул Шапиро.Он пояснил, что новая администрация будет привержена решению о "двух государствах" или сохранению шансов, что оно может быть достигнуто в будущем."Если Трамп побудит Израиль предпринять односторонние шаги, такие как аннексия долины реки Иордан, это станет гарантией, что столкновение с демократической администрацией произойдет менее чем через год. Я считаю, что это отрицательно скажется на отношениях между странами, потому советую не предпринимать поспешных шагов, против которых будет выступать будущая администрация", – резюмировал он.