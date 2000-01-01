26.01 13:34 MIGnews.com

Невыносимая ситуация в Сорока: будут новые самоубийства

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12-й канал израильского ТВ опубликовал материал, авторы которого утверждают, что менеджмент больницы Сорока оторван от медицинского персонала. Работники больницы предупреждают: “Ждите новых самоубийств”.Израильские СМИ утром 26 января сообщили о новой трагедии в больнице Сорока, Беэр-Шева.Покончил с собой 37-летний врач из центра страны. Врач был стажером в отделении внутренних болезней. Речь идет о четвертом члене медицинского персонала больницы, совершил самоубийство за последние полтора года.Больница Сорока заявила: "Администрация больницы созывает чрезвычайное совещание в связи с этими трагическими случаями и проинформирует о предпринятых шагах”.В заявлении больницы говорится: “Мы крайне опечалены в связи с тем, что вынуждены объявить о смерти члена медицинского персонала больницы. Мы приносим соболезнования семье”.В прошлом месяце в Сорока покончило с собой 57-летний высокопоставленный доктор. Около полутора лет назад в больнице покончили с собой еще два авторитетных врача.Кроме того, у двух стажеров в Сорока произошел серьезный психический срыв. Оба были помещены в психиатрическое отделение. Оба не вернулись к работе.Директор отделения внутренних болезней доктор Лиор Зелер отказался отвечать на вопросы журналистов.Представитель больницы, который согласился говорить на условиях анонимности, жестко атаковал администрацию больницы: “Если бы в ЦАХАЛе в одной бригаде за 19 месяцев произошло четыре самоубийства, генерал бы вылетел в отставку и начали бы расследование. И расследовали бы не только его - всю цепь командования. Я не знаю, кого винить в этом личо, но система несется на шестой передаче - и так, по всей видимости будет продолжаться, пока все не обрушится”.Источник говорит: “Люди работают по 340 часов в месяц. Все что у них есть поесть в это время - кусок хлеба с сыром. А семью когда они видят? Во время собеседований по приему на работу никто не проходит психологической оценки. Попробуйте провести собеседование с психиатром после 26 рабочих часов подряд, трех смен подряд. Таковы условия которые они получают. И они говорят, что это не влияет на качество оказываемой помощи - никто не умирает”.Глава организации стажеров доктор Рэй Битон заявила: “Мы предупреждаем накануне следующего несчастья - немедленно организуйте независимую комиссию расследования суицидов в больнице Сорока”.Доктор Битон также отмечает в своем письме: “Существующие в системе здравоохранения методы основная часть нагрузки ложится на плечи стажеров. Стажеры работают по 26 часов, по 270 часов в месяц в условиях стресса, насилия, чрезмерной нагрузки и не получают никакой поддержки от системы”.