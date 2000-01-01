26.01 12:50 MIGnews.com

Нетаниягу: арабский мир изменил свое отношение к Израилю

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Арабский мир изменил в лучшую сторону свое отношение к Израилю и Холокосту.Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства, подведя итоги Международного форума, посвященного 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим."Приветствую важное заявление министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бен Заида, который призвал бороться с расизмом, ненавистью и экстремизмом. Заявление Абдаллы бен Заида – прорыв в отношении арабского мира к Холокосту, а также еще один знак изменения в отношении арабского мира к Израилю", – сказал Нетаниягу.Премьер-министр также приветствовал визит в Освенцим генерального секретаря Всемирной исламской лиги из Саудовской Аравии, доктора Мухаммада аль-Иссы, состоявшийся 23 января."Это еще один признак изменения отношения мусульманских деятелей и, конечно, арабских государств к Израилю, Холокосту и еврейскому народу", – подчеркнул Нетаниягу.