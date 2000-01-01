26.01 12:43 MIGnews.com

"Бени поставил шах Биби"

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Газета Исраэль Ха Йом публикует подробности драматического вечера, который пережили лидер блока Кахоль Лаван Бени Ганца и его окружение накануне вылета в Соединенные Штаты.По версии газеты Ганц прибыл в Кфар Маккабия в Рамат-Гане с тем, чтобы объявить о своем решении отказаться от поездки в Вашингтон и от встречи с президентом Дональдом Трампом во вторник, 28 января.Источники в Кахоль Лаван объясняют: “Бени не хотел быть “второй скрипкой” Нетаниягу”. Ганц намеревался вместо этого блеснуть на обсуждении вопроса о неприкосновенности Нетаниягу, которое также начинается во вторник в Кнессете.Но примерно за полтора часа до начала выступления ганца все перевернулось с ног на голову. Американцы проинформировали его, что президент Трамп лично приглашает его для встречи в Овальном Кабинете. Речь шла о встрече, в которой не будет участвовать Нетаниягу.За час до выступления Ганца штаб Кахоль Лаван во главе с Майян Исраэль в Кфар Маккабия начал лихорадочно работать с тем, чтобы передвинуть встречу с Трампом на понедельник, перед слушаниями в Кнессете. За полчаса до выступления Ганца им удалось получить согласие американцев. Ганцу теперь удастся сыграть роль важного государственного деятеля, встретившись с Трампом для обсуждения “Сделки века”, но и покрасоваться на сессии, которая должна заложить фундамент в основание в план отстранения Нетаниягу от власти.Ганц, узнав о полученном согласии американцев, объявил, что не присоединится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу во время поездки в Вашингтон.В частности, Ганц пояснил, что ответил согласием на предложение Трампа встретиться в Белом доме, однако собирается это сделать отдельно от главы израильского правительства."Сразу после встречи я вернусь в Израиль, чтобы продолжать борьбу за лишение Нетаниягу неприкосновенности", – добавил он.В Кахоль Лаван не могут скрыть своего счастья. Там говорят: "Нетаниягу поставили шах”, “Бени - не вторая скрипка”, "Какую игру провернула Майян с расписанием!”Система отношений с американцами высших членов Кахоль Лаван сработала прошлой ночью “прямо как в Money Time” утверждают в партии.В Кахоль Лаван утверждают что речь идет об “историческом” шаге, поскольку президент Трамп редко встречается не с лидерами государств."Американцы знают израильскую политику и понимают, что им нужно говорить с тем, кто, вероятнее всего, станет следующим премьер-министром. Это выглядит так, будто Нетаниягу пытается провернуть политический трюк, и это обмануло его. История "другой лиги" закончилась. Эпоха Нетаниягу прошла, потому что вместо того, чтобы заниматься важными вещами, он занят трюками", – заявил второй человек в Кахоль Лаван, Яир Лапид.Лапид поддержал американскую инициативу представить "сделку века", пояснив, что это хорошо для Израиля. По его словам, "Кахоль Лаван" уже несколько месяцев как в курсе деталей мирного плана Трампа."А о чем, как вы думаете, я и Ганц говорили, когда встречались с Джаредом Кушнером во время его визита в Израиль? О плане. У партии, в которой есть три начальника Генштаба, есть свой вклад в подобные материалы", – добавил он.