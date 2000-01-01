Поездка Нетаниягу может затянуть переговоры об иммунитете
Заседание в Кнессете по запросу Биньямина Нетаниягу о получении иммунитета, намеченное на 28 января, может быть отложено из-за поездки премьер-министра в США.
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источники в "Ликуд" и "Кахоль Лаван".
В частности, на вторник запланировано голосование по поводу созыва Комитета для обсуждения просьбы Нетаниягу о неприкосновенности. Предполагается, что соответствующий орган может начать свою работу в четверг.
Многие источники в обеих партиях заявили, что дебаты и голосование пройдут в соответствии с графиком, поскольку премьер-министру не обязательно присутствовать на заседании.
Другая же часть депутатов считает, что Комитету будет трудно начать работу, пока глава правительства отсутствует. Нетаниягу имеет право присутствовать на сессиях, комментировать ход заседаний, а также представлять возражения в отношении повестки дня.
Любая задержка может затянуть обсуждения о неприкосновенности. Тем не менее, Комитет пока не получил крайний срок для рассмотрения.