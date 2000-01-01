Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Назначен новый глава Минтруда | Фото:26.01 11:10   MIGnews.com

Назначен новый глава Минтруда

В воскресенье, 26 января, правительство утвердило на пост министра труда и социального обеспечения Израиля Офира Акуниса ("Ликуд").

Он продолжит исполнять обязанности министра науки и технологий, передает "Маарив".

"Я беру на себя серьезную ответственность. Я намерен быть верным посланником всех израильских граждан, поскольку на сегодняшний день справляюсь со всеми своими обязанностями. Я сделаю все, что в моих силах, для продвижения и оптимизации всего спектра вопросов", – сказал Акунис.

Он прибудет в 12:00 в министерство труда, социального обеспечения и социальных служб Иерусалима и уже в качестве назначенного главы Минтруда проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами.

Этот пост ранее занимал Хаим Кац, который был вынужден подать в отставку после того, как прокуратура предъявила ему обвинения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:27
Как распознать вирус-убийцу из Китая: список симптомов
10:55
Иран воспользуется Исламским джихадом для срыва план Трампа
10:35
Видео: бешеный пассажир атаковал шофера автобуса в Ришоне
10:23
Мать Иссахар: надеюсь, вернусь из Москвы уже с Наамой
10:16
Fifth Dimension: Эрдан требует расследовать компанию Ганца
10:02
Бразилия ушла под воду из-за ливней: три десятка погибших
09:44
Вирус-убийца вырвался из лаборатории, связанной с биооружием
09:23
"Яир Голан сумел ни разу не назвать нас нацистами"
09:05
Коронавирус: Франция и США эвакуируют граждан из Уханя
08:44
За выходные Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров
08:26
Амир Перец обратился к Трампу: не вмешивайтесь в выборы
08:10
Вирус-убийца в Китае: количество жертв резко возросло
08:08
"ЦАХАЛ уже давно не хочет побеждать"
07:51
Неопознанный самолет ударил по объектам Ирана в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus