Назначен новый глава Минтруда

В воскресенье, 26 января, правительство утвердило на пост министра труда и социального обеспечения Израиля Офира Акуниса ("Ликуд").
Он продолжит исполнять обязанности министра науки и технологий, передает "Маарив".
"Я беру на себя серьезную ответственность. Я намерен быть верным посланником всех израильских граждан, поскольку на сегодняшний день справляюсь со всеми своими обязанностями. Я сделаю все, что в моих силах, для продвижения и оптимизации всего спектра вопросов", – сказал Акунис.
Он прибудет в 12:00 в министерство труда, социального обеспечения и социальных служб Иерусалима и уже в качестве назначенного главы Минтруда проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами.
Этот пост ранее занимал Хаим Кац, который был вынужден подать в отставку после того, как прокуратура предъявила ему обвинения.