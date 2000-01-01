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Иран воспользуется Исламским джихадом для срыва план Трампа | Фото:26.01 10:55   MIGnews.com

Иран воспользуется Исламским джихадом для срыва план Трампа

Иран, обеспокоенный стремлением президента США Дональда Трампа представить мирный план по Ближнему Востоку, подтолкнул палестинский "Исламский джихад" бросить вызов "сделке века".

Как сообщает The Jerusalem Post, на первый взгляд иранские СМИ подавали информацию о плане американского лидера относительно нейтрально, однако не все издания скрыли реальные намерения Тегерана.

Так, издание Mehr News просто констатировало факт о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу считает мирный план исторической возможностью, а Трамп утверждает, что это пойдет на пользу палестинцам.

В свою очередь, информационное агентство IRNA сообщило, что Иордания пытается принять "сделку века". Однако подавалось это так, будто иорданское правительство отказалось от желаний палестинцев и собственного народа. Также местные СМИ пишут, что "позорный" план Трампа предусматривает аннексию Иерусалима и поселений "сионистским режимом" и полное "уничтожение права на возвращение беженцев".

По данным JP, доказательства реальных намерений Тегерана транслировались новостным агентством Tasnim, которые подробно сообщает о планах "Исламского джихада" сорвать процесс. В материале отмечается, что палестинская террористическая группировка призвала к восстанию или интифаде.

"Палестинский народ никогда не позволит никому отобрать у нас Иерусалим", – сказано в заявлении "Исламского джихада".

Представители группировки, поддерживающей регулярные контакты с иранскими официальными лицами, утверждают, что будут работать над тем, чтобы сорвать план. В материале также отмечается, что палестинцы "больше не должны доверять Западу".


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