Fifth Dimension: Эрдан требует расследовать компанию Ганца

Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту с запросом.Эрдан спрашивает, на каком основании материалы расследования дела тенедере компании Fifth Dimension, которую возглавлял Бени Ганц, не переданы в полицию для внутреннего расследования.Компания специализировалась на кибербезопасности. О компании много говорили. Ей удалось привлечь в команду инвесторов и “звезд”: в том числе бывших шефов Моссада, Хаима Томера и Рама Бен-Барака, а также бывшего агента Моссада Дорона Коэна и предпринимателя Гая Каспи. Fifth Dimension превратился в настоящую “белую надежду” израильского хай-тека, в которую вложился российский еврейский миллиардер Виктор Вексельберг. Компания сжигала по миллиону долларов в месяц - и не приносила никаких доходов.Израильская полиция заключила с компанией договор на сумму 50 миллионов шекелей – без проведения тендера. “Пятому Измерению” в рамках пилотного проекта были перечислены четыре миллиона шекелей.В марте офис Мандельблитта попросту отказался рассматривать дело, не назвав причин.Сейчас появилась новая версия. Причина, по данным работников офиса Мандельблитта в том, что “вопрос изучается”.Следует отметить, что материалы о возможной коррупции в Fifth Dimension и о том, что та получила право осуществлять совместный с израильской полицией проект были обнародованы государственным контролером еще 10 месяцев назад. С этого момента не было ни начато криминальное расследование, ни переданы материалы полиции для внутреннего расследования.Газета Исраэль Ха Йом утверждает, что в декабре Гилад Эрдан обратился к Мандельблитту и потребовал, чтобы тот либо возбудил криминальное расследование по этому делу, либо разрешить ему, в рамках его полномочий в качестве министра, провести внутреннее расследование, чтобы установить те провалы и ошибки, которые были допущены со стороны подведомственной ему полиции.В запросе Эрдана говорится: “Я прошу вас принять немедленное решение по Fifth Dimension. Связь этого дела с израильской полицией набрасывает на нее тень, и наносит ущерб доверию публики полиции. К сожалению, из-за сопротивления в судебной системе и министерстве юстиции я и мой офис были лишены возможности провести расследование. Поэтому требуется ваше срочное решение”.Министерство юстиции так прокомментировало запрос министра Гилада Эрдана: “Как уже сообщило государство БАГАЦу, соответствующие решения будут приняты после проверки фактов. После этого БАГАЦ отверг связанную с делом петицию”.