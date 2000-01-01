26.01 16:02 MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу пытался провернуть политический трюк

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Депутат "Кахоль Лаван" Яир Лапид высказался по поводу поездки Бенни Ганца и Биньямина Нетаниягу в Вашингтон и о мирном плане по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.Соответствующий комментарий он дал радиостанции "Галей ЦАХАЛ" 26 января.Лапид раскритиковал премьер-министра, заявив, что тот пытался, но не сумел "провернуть политический трюк" над головой Ганца."Американцы знают израильскую политику и понимают, что им нужно говорить с тем, кто, вероятнее всего, станет следующим премьер-министром. Это выглядит так, будто Нетаниягу пытается провернуть политический трюк, и это обмануло его. История "другой лиги" закончилась. Эпоха Нетаниягу прошла, потому что вместо того, чтобы заниматься важными вещами, он занят трюками", – сказал он.Лапид поддержал американскую инициативу представить "сделку века", пояснив, что это хорошо для Израиля. По его словам, "Кахоль Лаван" уже несколько месяцев как в курсе деталей мирного плана Трампа."А о чем, как вы думаете, я и Ганц говорили, когда встречались с Джаредом Кушнером во время его визита в Израиль? О плане. У партии, в которой есть три начальника Генштаба, есть свой вклад в подобные материалы", – добавил он.Также Лапид прокомментировал заседание Кнессета по вопросу неприкосновенности Нетаниягу. По его словам, никто не собирается переносить обсуждение иммунитета премьер-министра только потому, что тот отправился в Вашингтон. А отсутствующий голос будет компенсирован со стороны "Кахоль Лаван".