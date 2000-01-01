Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Лапид: Нетаниягу пытался провернуть политический трюк | Фото:26.01 16:02   MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу пытался провернуть политический трюк

Депутат "Кахоль Лаван" Яир Лапид высказался по поводу поездки Бенни Ганца и Биньямина Нетаниягу в Вашингтон и о мирном плане по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Соответствующий комментарий он дал радиостанции "Галей ЦАХАЛ" 26 января.

Лапид раскритиковал премьер-министра, заявив, что тот пытался, но не сумел "провернуть политический трюк" над головой Ганца.

"Американцы знают израильскую политику и понимают, что им нужно говорить с тем, кто, вероятнее всего, станет следующим премьер-министром. Это выглядит так, будто Нетаниягу пытается провернуть политический трюк, и это обмануло его. История "другой лиги" закончилась. Эпоха Нетаниягу прошла, потому что вместо того, чтобы заниматься важными вещами, он занят трюками", – сказал он.

Лапид поддержал американскую инициативу представить "сделку века", пояснив, что это хорошо для Израиля. По его словам, "Кахоль Лаван" уже несколько месяцев как в курсе деталей мирного плана Трампа.

"А о чем, как вы думаете, я и Ганц говорили, когда встречались с Джаредом Кушнером во время его визита в Израиль? О плане. У партии, в которой есть три начальника Генштаба, есть свой вклад в подобные материалы", – добавил он.

Также Лапид прокомментировал заседание Кнессета по вопросу неприкосновенности Нетаниягу. По его словам, никто не собирается переносить обсуждение иммунитета премьер-министра только потому, что тот отправился в Вашингтон. А отсутствующий голос будет компенсирован со стороны "Кахоль Лаван".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:38
Харедим бунтуют в Иерусалиме: десятки задержанных
17:17
30-летняя медсестра покончила с собой в больнице Шиба
16:44
Видео: США испытали новейший Boeing 777X
16:23
Нетаниягу собрался "творить историю" вместе с Трампом
15:41
Китайский вирус-убийца становится все опаснее
15:18
Иссахар официально попросила о помиловании
15:00
Дан Шапиро: ни один президент-демократ не примет план Трампа
14:40
Склады Amazon непременно появятся в Израиле
14:19
Поездка Нетаниягу может затянуть переговоры об иммунитете
14:16
"Нетаниягу продолжает позорить Кнессет"
14:00
Израильтянам разрешен выезд в Саудовскую Аравию: условия
13:43
Коалиция объявила бойкот слушаниям по неприкосновенности
13:34
Невыносимая ситуация в Сорока: будут новые самоубийства
13:25
Фермеры пригрозили лишить Израиль молока
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus