26.01 08:32 MIGnews.com

Трамп введет мораторий на многосторонние соглашения

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Газета New York Times сообщает, что администрация президента Дональда Трампа подготовила проект указа о моратории на участие США в новых многосторонних соглашениях.Указ требует пересмотреть все существующие соглашения и те, по которым в настоящее время идут переговоры.Речь идет о любых соглашениях “которые прямо не связаны с национальной безопасностью, экстрадицией и международной торговлей”.Парижское климатическое соглашение явно попадает в категорию договоров, которые могут быть расторгнуты. США также могут выйти из Конвенции ООН По Прекращению Любых форм Дискриминации в Отношении Женщин и из Конвенции ООН по Правам Ребенка.