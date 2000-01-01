26.01 08:36 MIGnews.com

Германия раскритиковала планы Израиля построить 2500 домов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Желание израильского правительства построить в Иудее и Самарии 2500 новых единиц жилья вызывает у Берлина сомнения, относительно приверженности Еврейского государства созданию "двух государств для двух народов"."По своему масштабу и политическим последствиям это превышает все виданное нами в последние месяцы", - заявил пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер на пресс-брифинге в среду, 25 января.Это и будущие строительства, по его словам, "вызывают сомнения на счет того, остается ли израильское правительство привержено двум государствам, о чем оно неоднократно заявляло в прошлом".Напомним, что, как уже сообщалось, ранее на этой неделе правительство одобрило также и строительство 566 новых единиц жилья в Восточном Иерусалиме – районах Рамат-Шломо, Рамот и Писгат-Зеэв.Стоит отметить, что в отличие от Берлина Вашингтон не комментировал планы Израиля о строительстве – на ежедневном брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отказался отвечать на вопросы журналистов об отношении США к расширению поселений.