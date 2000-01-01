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`Дело 1000`: взятки не было 26.01 08:20   MIGnews.com

"Дело 1000": взятки не было

По сообщению радио Решет Бет, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайшее время должен решить, что делать с так называемым “делом 1000” о получении Биньямином Нетаниягу подарков от бизнесменов.

В свете собранных полицией свидетельств, не представляется возможным обвинить Нетаниягу в получении взяток.

В настоящее время надо решить - или не предъявлять по делу обвинений вообще, или попытаться предъявить обвинение в нарушении доверия. Последнее является уголовным преступлением, но гораздо менее серьезным, чем получение взяток.

“Дело 1000” считается наиболее ясным и подготовленным, с точки зрения доказательной базы.

По “делу 2000” о возможной сделке между Нетаниягу и владельцем “Едиот Ахранот” Нони Мозесом подобной ясности нет, и Мозеса должны в ближайшее время вызвать на очередной - шестой по счету допрос в полиции.
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