Трамп прекратит финансирование признавших "Палестину"

Президент Дональд Трамп намерен прекратить или резко сократить финансирование бюджетов международных организаций, чьи действия отвечают одному или нескольким признакам, содержащимся в проекте президентского указа, попавшего в распоряжение The New York Times.
Указ называется “Аудит и сокращение финансирование США международных организаций”. Его действие распространяется на агентства ООН и любые другие международные организации.
Критерии сокращения финансирования : признание полного членства Палестинской автономии или Организации Освобождения Палестины, поддержка программ по финансированию абортов, и любые попытки по обходу санкций в отношении Ирака и Северной Кореи.
Проект указа также призывает к прекращению финансирования “любой организации частично или полностью контролировавшейся или находящейся под влиянием государства, поддерживающего терроризм”.
Указ президента ставит целью “сократить минимум на 40%” американское финансирование международных организаций.
Указ требует пересмотреть финансирование следующих организаций: миротворческих сил ООН, Международного Уголовного Суда, поддержку программ в странах “противодействующих политике США”, а также Фонда Населения ООН, надзирающего за программами репродуктивного здоровья.
Следует отметить, что прекращение финансирования организаций, принявших палестинцев в качестве полных членов уже является американским законом. При президенте Бараке Обаме было сокращено финансирование UNESCO после того, как организация приняла ПА в качестве полного члена.
Соединенные Штаты тратят на финансирование различных международных организаций миллиарды долларов в год. Соединенные Штаты предоставляют около четверти бюджета, финансирующего миротворческие операции по всему миру.