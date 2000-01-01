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Трамп прекратит финансирование признавших `Палестину` 26.01 07:24   MIGnews.com

Трамп прекратит финансирование признавших "Палестину"

Президент Дональд Трамп намерен прекратить или резко сократить финансирование бюджетов международных организаций, чьи действия отвечают одному или нескольким признакам, содержащимся в проекте президентского указа, попавшего в распоряжение The New York Times.

Указ называется “Аудит и сокращение финансирование США международных организаций”. Его действие распространяется на агентства ООН и любые другие международные организации.

Критерии сокращения финансирования : признание полного членства Палестинской автономии или Организации Освобождения Палестины, поддержка программ по финансированию абортов, и любые попытки по обходу санкций в отношении Ирака и Северной Кореи.

Проект указа также призывает к прекращению финансирования “любой организации частично или полностью контролировавшейся или находящейся под влиянием государства, поддерживающего терроризм”.

Указ президента ставит целью “сократить минимум на 40%” американское финансирование международных организаций.

Указ требует пересмотреть финансирование следующих организаций: миротворческих сил ООН, Международного Уголовного Суда, поддержку программ в странах “противодействующих политике США”, а также Фонда Населения ООН, надзирающего за программами репродуктивного здоровья.

Следует отметить, что прекращение финансирования организаций, принявших палестинцев в качестве полных членов уже является американским законом. При президенте Бараке Обаме было сокращено финансирование UNESCO после того, как организация приняла ПА в качестве полного члена.

Соединенные Штаты тратят на финансирование различных международных организаций миллиарды долларов в год. Соединенные Штаты предоставляют около четверти бюджета, финансирующего миротворческие операции по всему миру.
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