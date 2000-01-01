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Светлова: Закрытие пресс-службы ЦАХАЛ на русском - неразумно 26.01 07:26   MIGnews.com

Светлова: Закрытие пресс-службы ЦАХАЛ на русском - неразумно

25 января депутату кнессета Ксении Светловой (Сионистский лагерь) стало известно о принятом несколько дней назад решении закрыть в ближайшее время в пресс-службе ЦАХАЛ деск на русском языке. Русскоязычная пресс-служба армии работала с 2000 года как с израильскими русскоязычными СМИ, так и с журналистами, освещающими события в Израиле на русском языке для СМИ в разных странах мира.

Депутат Светлова: "Закрытие пресс-службы ЦАХАЛ на русском языке это удар по интересам Израиля, по пропаганде для целевой аудитории в сотни миллионов человек. Россия сейчас усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, в том числе и пропагандистскую работу. По словам премьер-министра Израиля отношения с Россией крепнут. Так почему именно сейчас парадоксальным образом пропаганда позиции Израиля, освещение действий нашей армии на русском языке - упраздняются?! Каналы, ведущие антиизраильскую пропаганду будут продолжать вещать на аудиторию в сотни миллионов человек на русском языке, а деск пресс-службы ЦАХАЛ на русском отменяют!

Сотрудники пресс-службы армии давали информацию на русском языке для СМИ, ведущих вещание на сотни миллионов жителей России, Украины и других стран мира. Неразумное, на мой взгляд, решение. Пропаганду позиций Израиля надо усиливать и развивать, а не сворачивать. Особенно в странах, которые не считают Хизбаллу и Хамас террористическими организациями. Мир должен знать правду о нашей армии на всех языках! Поэтому я инициировала проведение срочного заседания комиссии по иностранным делам и обороне по поводу намеченного закрытия деска на русском языке в пресс-службе ЦАХАЛа".

Пресс-служба фракции "Сионистский лагерь"
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