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flickr 27.01 07:50   MIGnews.com

Президент Мексики отменил свой визит в США из-за Трампа

Президент Мексики Пенья Ньето заявил, что он отложил встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе после того, как президент США написал в Twitter, что президент Мексики должен отменить встречу, если Мексика не готова платить за пограничную стену.

"Сегодня утром мы сообщили Белому дому, что я не буду присутствовать на заседании, запланированном на следующий вторник", - сообщил Пенья Ньето на Twitter, обращаясь к Трампу.

"Мексика вновь заявляет о своей готовности сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы достичь договоренностей, которые благоприятствуют обеим нациям", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 26 января, что его мексиканский коллега Пенья Ньето должен отменить свой предстоящий визит в Вашингтон, если Мексика отказывается платить за стену вдоль границы.

Ранее Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо заявил, что власти страны не будут финансировать строительство стены на границе с США ни при каких обстоятельствах.

Возведение стены на границе для предотвращения незаконной иммиграции из Мексики в США было одним из предвыборных обещаний Трампа. В августе, выступая перед сторонниками, он заявил, что Мексике придется полностью оплатить строительство стены.

В настоящее время совокупная длина заграждений между США и Мексикой составляет 1078 километров, или около трети всей протяженности границы.
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