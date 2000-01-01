26.01 21:21 MIGnews.com

Германия беспокоится о развале ЕС

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Министр экономики Герман Зигмар Габриэль предостерег в четверг, 26 января, что Европейский союз может развалиться, если популисты во Франции или Нидерландах одержат победу на выборах в этом году."Президентские выборы во Франции этой весной – это горькие судьбоносные выборы в Европе", - сказал Габриэль нижней палате парламента.Он добавил: "После того, как стало известно о Brexit в прошлом году, если враги Европы снова начнут править в Нидерландах или во Франции, то мы столкнемся с угрозой, что наибольший проект 20-го века, а именно Европейский союз, может развалиться".Напомним, что ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о том, что в случае ее победы на выборах, Франция поднимет вопрос о выходе из Европейского Союза и отказе от использования евро.