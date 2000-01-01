26.01 20:23 MIGnews.com

Британия не предубеждена в вопросе отказа Асада от власти

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, 26 января, что Британия "не предубеждена" в вопросе о временных сроках для президента Сирии Башара аль-Асада, чтобы отказаться от власти, и не исключает присоединения к России в военных действиях против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.Выступая перед британскими законодателями Джонсон также поставил под сомнение полное понимание новой администрации президента США Дональда Трампа иранского участия в Сирии и стоимости ядерной сделки между Тегераном и мировыми державами."Нет хороших вариантов для Сирии. Мы были преданы в течение длительного времени идее, что Асад должен уйти, и мы не смогли на любом этапе достичь этого", - заявил Джонсон Комитету по международным отношениям Палаты лордов.