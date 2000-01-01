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flickr 26.01 20:23   MIGnews.com

Британия не предубеждена в вопросе отказа Асада от власти

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, 26 января, что Британия "не предубеждена" в вопросе о временных сроках для президента Сирии Башара аль-Асада, чтобы отказаться от власти, и не исключает присоединения к России в военных действиях против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Выступая перед британскими законодателями Джонсон также поставил под сомнение полное понимание новой администрации президента США Дональда Трампа иранского участия в Сирии и стоимости ядерной сделки между Тегераном и мировыми державами.

"Нет хороших вариантов для Сирии. Мы были преданы в течение длительного времени идее, что Асад должен уйти, и мы не смогли на любом этапе достичь этого", - заявил Джонсон Комитету по международным отношениям Палаты лордов.
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