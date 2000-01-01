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Дани Данон поддержал политику США в отношении ООН 26.01 19:51   MIGnews.com

Дани Данон поддержал политику США в отношении ООН

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон заявил, что он приветствует план президента США Дональда Трампа подписать распоряжение, которое остановило бы все американское финансирование учреждений ООН, признающих Палестинскую администрацию или Организацию освобождения Палестины в качестве полноправного члена.

"Палестинцы продолжают угрожать нам дополнительными односторонними действиями, и мы будем продолжать бороться с этими попытками", - сказал Данон после того, как появилась новость о потенциальной инициативе.

"Мы приветствуем любую инициативу, направленную на срыв этих атак", - отметил он.

"Международное сообщество должно дать понять палестинцам раз и навсегда, что единственный способ двигаться вперед - это прекращение терроризма и подстрекательства и возвращение к прямым переговорам", - добавил посол.

Этот шаг создаст комитет, которому будет поручено рассмотрение помощи США международным органам и программам. Порядок конкретно призывает к пересмотру помощи усилиям ООН по поддержанию мира.

Палестинцы наслаждаются статусом "государства, не являющегося членом" ООН, который предоставляет им ограниченные оперативные свободы. Вашингтон спонсирует примерно 22% от общего годового бюджета ООН.
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