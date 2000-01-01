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flickr 26.01 19:19   MIGnews.com

Греция отказала Турции в экстрадиции 8 турецких солдат

Верховный суд Греции вынес решение против экстрадиции всех 8 турецких солдат, которые бежали в Грецию в июле после неудачной попытки государственного переворота в Турции, как сообщил представитель суда в четверг, 26 января.

Вертолет с 8 солдатами приземлился на севере Греции 16 июля, где они попросили политического убежища сказав, что они опасаются за свою жизнь в Турции.

Турция потребовала у Греции их экстрадиции, утверждая, что они были вовлечены в попытку переворота, и объявила их предателями. Все 8 солдат отрицают свою причастность к попытке свергнуть президента Тайипа Эрдогана.
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