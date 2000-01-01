26.01 19:19 MIGnews.com

Греция отказала Турции в экстрадиции 8 турецких солдат

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Верховный суд Греции вынес решение против экстрадиции всех 8 турецких солдат, которые бежали в Грецию в июле после неудачной попытки государственного переворота в Турции, как сообщил представитель суда в четверг, 26 января.Вертолет с 8 солдатами приземлился на севере Греции 16 июля, где они попросили политического убежища сказав, что они опасаются за свою жизнь в Турции.Турция потребовала у Греции их экстрадиции, утверждая, что они были вовлечены в попытку переворота, и объявила их предателями. Все 8 солдат отрицают свою причастность к попытке свергнуть президента Тайипа Эрдогана.