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flickr 26.01 18:20   MIGnews.com

Дональд Трамп отказывается встречаться с президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 26 января, что его мексиканский коллега Пенья Ньето должен отменить свой предстоящий визит в Вашингтон, если Мексика отказывается платить за стену вдоль границы.

"У США дефицит торгового баланса в 60 миллиардов долларов с Мексикой. Это была односторонняя сделка с начала НАФТА с массовыми потерями рабочих мест и компаний. Если Мексика не желает платить за крайне необходимую стену, то было бы лучше отменить предстоящую встречу", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо заявил, что власти страны не будут финансировать строительство стены на границе с США ни при каких обстоятельствах.

Возведение стены на границе для предотвращения незаконной иммиграции из Мексики в США было одним из предвыборных обещаний Трампа. В августе, выступая перед сторонниками, он заявил, что Мексике придется полностью оплатить строительство стены.

В настоящее время совокупная длина заграждений между США и Мексикой составляет 1078 километров, или около трети всей протяженности границы.
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