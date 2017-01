26.01 17:52 MIGnews.com

Испания бросает вызов ЕС в вопросе о Brexit

Испанские правительственные чиновники хотят начать переговоры о заключении торгового соглашения с Великобританией, которое будет действительно после того, как Brexit вступит в силу. Действия испанских властей идет вразрез с официальной позицией ключевых участников переговоров в Брюсселе.В интервью Financial Times, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис сказал, что он считает, что скорейшее начало торговых переговоров, до вступления в силу Brexit, было бы выгодным для всех участвующих в выходе Британии из ЕС."Это было бы на самом деле хорошо, в то время как мы говорим о разделении, также определить, где мы хотим быть с точки зрения новых отношений между ЕС и Британией", - сказал Дастис Financial Times."Мы заинтересованы в получении результата, который был бы хорошим для обеих сторон. Мы не будем отказываться от этого интереса ради строгих процессуальных требований", - отметил он.Позиция Дастиса идет вразрез с убеждениями многих ключевых чиновников Брюсселя, которые задействованы в переговорах о Brexit. Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС, последовательно утверждал, что обе стороны должны согласовать все условия, прежде чем они могут начать обсуждать будущую торговую сделку.Министр иностранных дел Испании также прояснил, что он не хочет "наказать" Великобританию за выход из ЕС."Мы не рассматриваем это как сражение, в котором одна сторона должна выйти как победитель, а другая - как побежденный. Я не вижу никакого смысла быть карательным ", - сказал он Financial Times."Нашим приоритетом является сохранение единства ЕС и сохранить основные принципы европейского проекта", -продолжил Дастис."В то же время, мы хотим сохранить близкие отношения с Великобританией. Мы считаем, что это возможно", - подчеркнул он.Испанский министр сделал свое заявление в то же время, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается впервые встретиться с президентом США Дональдом Трампом, и обсудить торговую сделку после Brexit.