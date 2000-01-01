26.01 16:46 MIGnews.com

Либерман: Мы не остановимся, пока не будет поднят белый флаг

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На конференции, проведенной Институтом исследований национальной безопасности во вторник, 26 января, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что приказы ЦАХАЛа должны "выполняться в полную силу"."Если другая сторона не отступит и не поднимет белый флаг, мы не остановимся", - заявил миниср обороны Израиля Авигдор Либерман.Либерман также заявил о решении одобрить строительство около 2500 единиц жилья в Иудее и Самарии и связал это со вступление в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа: "В этом нет ничего нового, мы всегда строили, в том числе и при администрации Обамы".Либерман подверг критике председателя Палестинской автономии Махмуда "Абу-Мазен" Аббаса, заявив: "Там нет никого, кто на самом деле готов подписать драматическое соглашения, которое изменило бы действительность. Нам необходимо мощное лидерство с господством в полевых условиях, но Абу-Мазен не является законным лидером".Он продолжал говорить, что "нет Палестинской автономии. Ее не существует. Мы продолжаем забывать о том, что Сектором Газа правит ХАМАС, а не ПА"."Было много хороших людей, которые работали над соглашением. Почему они не могли разобраться с этой проблемой? Было бы невозможным предложить Абу-Мазену больше, чем Ольмерт предложил ему в Аннаполисе, в том числе раздел Иерусалима, пересмотр вопроса о беженцах, и эвакуация территории Иудеи и Самарии. И что же мы в конечном итоге получили? Нет!", - продолжил Либерман.Министра обороны Израиля Авигдора Либермана спросили, что он бы посоветовал президенту Дональда Трампу.".. Это не правильно советовать американцам. Давайте не будем преувеличивать. Мы маленькая страна, а они являются мировой державой", - сказал Либерман и вербально атаковал европейские страны."Я советую европейцам, американцам и русским в первую очередь держаться подальше от израильско-палестинского конфликта. Тот, кто хочет помочь решить конфликт, должен сначала забыть о чрезмерной вовлеченности остальных мировых держав, главным образом, из Европы. Это оказывает преимущественно подрывной эффект", - отметил Либерман.Что касается дела Азарии, Либерман сказал: "Я не знаю, сделал ли солдат правильно или нет. Это не моя работа. Опять же, я советую всем принимать и уважать решение военного суда, даже если это не очень удобно".