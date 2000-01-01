26.01 17:18 MIGnews.com

В Вестминстерский дворец поступил проект о запуске Brexit

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. "Мы внесли в парламент документ, позволяющий официально инициировать статьи 50 к концу марта", — сообщил министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис."Британский народ сделал выбор в пользу того, чтобы покинуть ЕС и это правительство намерено взять за работу для претворения этого в жизнь", — цитирует министра Интерфакс.Процесс рассмотрения и финального голосования по данному вопросу, как планируется, должен завершиться 8 февраля. Затем рассмотрение планов по Brexit начнут в палате лордов.В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Однако власти оспорили это решение в Верховном суде.