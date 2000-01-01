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В Тель-Авиве все сложно: Шабат смешали с Бат-Ямом | Фото: Thinkstock26.01 18:34   MIGnews.com

В Тель-Авиве все сложно: Шабат смешали с Бат-Ямом

Решение об открытии магазинов в шабат в городе, который не спит, снова не хотят принимать. Правительство, которое и должно решить, несмотря на ярко выраженное нежелание решать, нашло еще одну лазейку и планирует обратиться в Верховный суд справедливости с просьбой отсрочить дату представления ответа на апелляцию до 23 января на фоне намерения объединить Тель-Авив, Бат-Ям и Холон в один город. Причина явно высосана из пальца, тем более, что в Бат-Яме 44% жителей выступают против объединения и только 28% поддерживают его. Но и так ясно, что правительство готово пойти на все, чтобы снова запихнуть эту бомбу в самый дальний ящик стола, чтобы не добавлять проблем коалиции, которую и без того лихорадит на фоне многочисленных расследований.

Тель-Авив является символом светского Израиля, а входящие в коалицию религиозные партии требуют от главы правительства Биньямина Нетаниягу закрытия магазинов, утверждая, что их работа является нарушением статус-кво .На данном этапе в городе, который не спит, в выходной день открыты порядка 200 бизнесов, и их работа должна регулироваться вспомогательным муниципальным законом, утвержденным в 2014 году. Но проблема в том, что бывший министр внутренних дел Гидеон Саар подписал в свое время указ о закрытии всех бизнесов, работающих в Тель Авиве в шабат.

С тех пор проблема обсуждалась в суде несколько раз, но решение не было принято. Саар ушел из политики, а пришедший затем Сильван радостно сообщил премьер-министру, что не может заниматься этим вопросом из-за того, что когда-то получил пожертвование от владельца бизнеса в Тель Авиве. Премьер-министр попытался сделать крайней министра по делам социального равенства Гилой Гамлиэль, которая должна была договориться со всеми заинтересованными сторонами и предложить приемлемое для всех решение. Но та вернула проблему обратно премьер-министру, заявив, что ужасно занята формированием своего министерства и ни на что другое у нее просто нет времени. Так на свет появилась комиссия, которая получила полгода на размышления над работой бизнесов в шабат.

В ближайшие дни она опубликует свои рекомендации, причем их будет три. Либо позволить работать в шабат 160 бизнесам, либо провести лотерею и сократить на 20% количество открытых сегодня по выходным бизнесов, либо закрыть все бизнесы в городе, а позволить работать только магазинам на бензоколонках и бизнесам в центрах развлечений, к примеру, в порту или в Сарона Маркет. Проблема только в том, что ультраортодоксы уже не согласны ни с одним из предложенных решений. Так что часовой механизм бомбы продолжает тикать, и пока правительство смогло установить замедлитель только до 23 января. Что будет дальше сейчас не знает никто, в наше неспокойное время две недели — это почти бесконечность и за это время политическая ситуация в стране может сменить статус со стабильной на ушедшую в неконтролируемый штопор.
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