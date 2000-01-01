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Дахлан против Мазена: Ставка миллиард долларов 26.01 17:31   MIGnews.com

Дахлан против Мазена: Ставка миллиард долларов

Как сообщили мировые СМИ со ссылкой на палестинские источники, на проходившем у “памятника Неизвестному солдату” в Газе,  митинге активистов ФАТХ, посвященном 52 -летию этой организации, вспыхнула перестрелка. В ней участвовали с одной стороны- сторонники главы Палестинской автономии Абу Мазена и с другой- сторонники исключенного из ФАТХа, Мухаммада Дахлана, считающегося основным конкурентом Абу Мазена в борьбе за власть в ПА. В результате перестрелки есть раненые.

Ранее, в середине декабря 2016г., “суд по экономическим преступлениям” в Рамалле  приговорил бежавшего за пределы Палестинской Автономии  Мухаммада Дахлана заочно к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 16 миллионов долларов “за попытку государственного переворота и крупномасштабную растрату бюджетных средств ПА”.

Карьера Дахлана в ПА до поры до времени было весьма успешной: этот  кровавый бандит являлся фактическим “губернатором сектора Газа”, находившегося до июня 2007 года под контролем ФАТХа. 

“Фактическим”, - потому что курируя спецслужбы ПА в Газе, Дахлан  полностью контролировал местную власть, являясь подлинным хозяином сектора.

Хорошие деньки для него кончились, когда под носом у многочисленных, возглавлявшихся Дахланом служб безопасности, бандиты ХАМАСа в 2007 году свергли власть головорезов ФАТХа. 

Совсем недавно в ПА прошел очередной съезд ФАТХа на котором Абу Мазен снова был единогласно избран руководителем  ООП. Сейчас лидер ПА активно расчищает путь “своим людям” в руководстве ( в том числе, собственному  племяннику), - трем-четырем особо приближенным лицам, допущенным к “святая святых” ПА- распределению финансовых потоков.    

Впрочем, вполне не исключено, что когда нынешний главарь ФАТХа, пардон,  умрет - его главный враг, Дахлан, окажется наверху, и начнет выстраивать уже свою власть в бандитском формировании, расправившись с людьми Абу Мазена. Это вполне может быть. Единственное чего не будет никогда, это нарисованных “Ньюсуик” фантастических картинок подписания пост-ословского мирного договора посланцами мира Бейлиным и Дахланом. Как, впрочем,  и любыми другими “архитекторами Осло”.  

Деньги, и все еще достаточно большие, -  плывут в ПА и можно не сомневаться, что еще будут плыть. Но новоизбранный президент США Дональд Трамп хорошо умеет считать деньги, а также не обладает присущей его предшественникам склонностью дарить палестинцам огромные суммы неизвестно (точнее, очень даже хорошо известно) на что.  

Понятно, что в ПА сейчас очень нервничают, предчувствуя серьезные изменения в структуре и главное,  объеме финансирования. В связи с этим, внутренние взаимоотношения между и без того постоянно грызущимися за власть и деньги волками, - обостряются. 

Глава ПА Абу Мазен загодя “затягивает” проблемные узлы, чтобы в один прекрасный день не развалилась вся структура Автономии, и чтобы, если резко уменьшится объем финансирования, - поток денег, поступающих  в личные карманы нескольких, допущенных к кормушке ПА, человек - не уменьшился.  Несмотря на все возможные меры, предпринятые против Дахлана, Абу Мазен боится его, видя в нем серьезную угрозу своей власти в ПА, и с удовольствием  отправил бы его в Газу “с оплатой билета в одну сторону”. 

На арабском Востоке, где все повязано на хамулах (семейных кланах) деревни, города, региона,-  Дахлан, опирающийся на “свои” мощные хамулы -  представлял собой, и представляет до сих пор, -  серьезную силу. 

Поэтому многие из окружения главы ПА считали, что, уважая его влияние, Абу Мазен предпочтет взять его в долю, и выдвинет в ближайшие соратники на недавнем съезде ФАТХа. Однако этого не произошло: Абу Мазен окончательно “задвинул” своего противника, фактически, объявив ему войну на уничтожение. 

Можно с осторожностью сказать, что “клановая” сущность объединений бандитов и воров в ПА  останется “на своем месте”, и будет и далее влиять на происходящие в ПА бандитские “разборки”. 

Мы же постараемся эти  события отслеживать, ибо нам, в Израиле, очень важно отчетливо видеть в ПА не нечто монолитное- вроде “монолитного лагеря социализма”(также не бывшего на деле столь уж монолитным).  Внутри ПА есть крупные группировки, лидерами которых являются Абу Мазен и главари ХАМАСа,  И есть более мелкие, такие, например, как салафиты. И есть - Дахлан, представитель  “молодой поросли” бандитов ПА, трагедия которого, однако, состоит в том, что он “родом из Газы”, и опирается в основном на находящиеся там хамулы.   Газой же, с июня 2007, безраздельно владеет ХАМАС, перекрывая Дахлану серьезные каналы влияния в ПА. 

В целом,  Палестинская Автономия, включая Газу, представляла, представляет  и в обозримом будущем будет представлять собой сборище кровавых бандитов, которые, - в момент, когда не могут предпринять ничего серьезного против своего главного врага, Израиля, - жестоко воюют между собой, деля как минимум миллиард долларов в год, по разным каналам официально  поступающий в Автономию. Без сомнения, это хороший куш. И арабские бандиты явно считают, что стоит за такой куш побороться.
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