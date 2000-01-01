26.01 14:59 MIGnews.com

Секретная встреча лидеров Национального фронта и Ликуда

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Генеральный секретарь французской ультраправой партии "Национальный фронт" Николя Бай прибыл в Израиль с неофициальным визитом, в ходе которого встретился с председателем молодежного движения партии "Ликуд" Давидом Шаяном, бывшим помощником министра общественной безопасности Гилада Эрдана. Как пишет "Гаарец", встреча политиков проходила в условиях приватности и была почти секретной.Бай прибыл в сопровождении еврейского активиста от "Национального фронта", который организовал и саму поездку, и встречу с Шаяном. Целью визита представителя участвующей в президентской гонке Марин Ле Пен является попытка заручиться поддержкой на предстоящих выборах французов, живущих в Израиле.Однако она может стать проблемой для "Ликуда", который из-за крайне правой позиции "Национального фронта" официально с ним отношений не поддерживает.Сам Шаян подтверждает, что встречался с французским политиком, но утверждает, что до последнего не знал о том, к какой партии он принадлежит."Только во время неофициальной встречи я узнал, что Бай из партии Марин Ле Пен. В любом случае, я никогда никого не бойкотировал", - цитирует его "Гаарец".