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26.01 14:59   MIGnews.com

Секретная встреча лидеров Национального фронта и Ликуда

Генеральный секретарь французской ультраправой партии "Национальный фронт" Николя Бай прибыл в Израиль с неофициальным визитом, в ходе которого встретился с председателем молодежного движения партии "Ликуд" Давидом Шаяном, бывшим помощником министра общественной безопасности Гилада Эрдана. Как пишет "Гаарец", встреча политиков проходила в условиях приватности и была почти секретной.

Бай прибыл в сопровождении еврейского активиста от "Национального фронта", который организовал и саму поездку, и встречу с Шаяном. Целью визита представителя участвующей в президентской гонке Марин Ле Пен является попытка заручиться поддержкой на предстоящих выборах французов, живущих в Израиле.

Однако она может стать проблемой для "Ликуда", который из-за крайне правой позиции "Национального фронта" официально с ним отношений не поддерживает.

Сам Шаян подтверждает, что встречался с французским политиком, но утверждает, что до последнего не знал о том, к какой партии он принадлежит.

"Только во время неофициальной встречи я узнал, что Бай из партии Марин Ле Пен. В любом случае, я никогда никого не бойкотировал", - цитирует его "Гаарец".
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