26.01 13:38 MIGnews.com

Трамп: получение кодов к ядерному оружию очень, очень пугает

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Дональд Трамп дал первое, после вступления в должность интервью каналу ABC.Трамп признал, что получение кодов к ядерному оружию было “очень, очень пугающим событием”.Трамп сказал: “Когда мне объяснили, какой тип разрушений это вызывает, когда мы говорили об этом - это очень отрезвляло. В определенном смысле это очень, очень страшно”.Тем не менее, Трамп сказал, что не было страшно настолько, чтобы он не смог заснуть: “Я верю в то, что, то что я делаю - правильно, это правильная работа, но все же это пугает”.Трамп также сказал, что президент Обама оставил ему “прекрасное письмо”. Трамп сказал: “Я его вам не покажу, я вам из него не буду читать. но это просто прекрасное письмо. В нем много строчек, и все очень хорошо продумано, и мне потребовалось время, чтобы с благодарностью воспринять то, что в нем написано”.