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Депутат Йогев: Проверить членов Кабмина на полиграфе 26.01 13:36   MIGnews.com

Депутат Йогев: Проверить членов Кабмина на полиграфе

Представитель партии "Еврейский дом", отставной полковник Моти Йогев, как и все остальные, обеспокоен публикациями в СМИ стенограмм закрытых заседаний правительства. И его беспокойство обосновано, ведь именно он возглавляет комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне.

"Даже резкие и острые обсуждения и споры Кабмина являются законными и необходимыми. А вот что незаконно – так это сливать стенограммы журналистам. Это безответственно и ставит под угрозу безопасность государства. Это ставит под угрозу способность Кабмина управлять будущими войнами", - цитирует его "Аруц Шева".

В связи с утечкой информации, находящейся под грифом "секретно", Йогев предложил ШАБАКу провести расследование в отношении членов кабинета министров и, если возникнет такая необходимость, проверить их на детекторе лжи.

"Я призываю правительство отдать Общей службе безопасности распоряжение расследовать утечки и при необходимости провести тесты на полиграфе всех, кто в тот момент был членом кабинета министров. В этом заключается наша ответственность за безопасность Израиля", - сказал он.
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