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flickr 26.01 13:11   MIGnews.com

Виктория Нуланд покидает госдепартамент США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов покидают на этой неделе свои должности и уходят из Госдепартамента. Об этом сообщает Associated Press.

Помимо Нуланд, речь также идет о заместителе госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрике Кеннеди, помощниках госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд. Кроме того, свой пост покидает начальник управления по делам иностранных представительств Джентри Смит.

После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности главы Госдепартамента исполняет его бывший заместитель Томас Шэннон. На этот пост новым президентом Дональдом Трампом выдвинут бывший управляющий Exxon Mobile Рекс Тиллерсон, однако его кандидатура пока не утверждена в сенате.
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