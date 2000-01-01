26.01 12:50 MIGnews.com

Суд над израильтянином воевавшим с ISIS отложен

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Министр без портфеля Аюб Кара заявил, что суд над израильтянином, воевавшим против ISIS в арабской стране, с которой Израиль не поддерживает дипломатических отношений, отложен на две недели.Ранее в серии интервью Аюб Кара рассказал о 22-летнем израильтянине, уехавшем воевать против ISIS и обвиненном в убийстве. По версии Кары, израильтянин ехал в такси, водителем которого был араб, сочувствующий Исламскому Государству. Водитель понял, что перед ним - израильтянин, и попытался сдать его террористам. Израильтянин, защищая свою жизнь, убил таксиста. Он был арестован властями.Кара утверждает, что благодаря его связям в арабском мире ему удалось отложить суд над израильтянином на две недели. Кроме того, Кара договорился с семьей убитого, что в случае, если ей заплатят 120 тысяч долларов отступных, она заберет свое заявление против израильтянина, и дело закроют. В настоящее время Кара собирает пожертвования для того чтобы, передать семье указанную сумму.Кара заявил: “Я надеюсь на то, что вместе нам удастся его выкупить и вернуть сына его отцу домой. Я призываю общественность продолжить кампанию за его освобождение”.