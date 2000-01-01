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26.01 11:55   MIGnews.com

Израиль и Франция усиляют сотрудничество в борьбе с террором

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац находится с визитом во Франции. В рамках поездки министр встретится с представителями служб безопасности и разведки. Стороны обсудят вопросы и направления укрепления сотрудничества между странами

В этой связи министр Исраэль Кац заявил: "Именно сейчас, в период, когда по ИГИЛ наносятся удары в зонах его базирования в Сирии и Ираке, растет опасение, что внешняя террористическая деятельность этой организации усилится. Это могут быть прямые действия или "террор одиночек" как результат подстрекательства и радикализации, подобно произошедшему недавно в Берлине, Ницце и Иерусалиме".

"Сотрудничество между нашими странами играет важную роль в предотвращении террора. Израиль помогает в этом зарубежным коллегам, и в тоже время пользуется поддержкой Франции в этой сфере для предотвращения угроз израильскому гражданскому населению", - добавил министр.
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