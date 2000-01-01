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В Израиле смягчено отношение к потребителям марихуаны | Фото: Thinkstock26.01 10:36   MIGnews.com

В Израиле смягчено отношение к потребителям марихуаны

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан объявил, что в Израиле существенно смягчена политика в отношении лиц, потребляющих легкие наркотики.

Уголовное дело против лиц употребляющих марихуану будет возбуждаться только в случае, если трава” обнаружена у них в четвертый раз.

Тем, кто хранит марихуану будет даваться штраф, в случае повторного обнаружения - удвоенный штраф, при третьем нарушении дело будет закрываться по соглашению сторон, или только на четвертый раз будет возбуждаться уголовное дело.
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