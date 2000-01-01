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БАГАЦ опроверг `предвзятость` судей по делу Нетаниягу 25.12 09:33   MIGnews.com

БАГАЦ опроверг "предвзятость" судей по делу Нетаниягу

Пресс-служба судов выпустила заявление, в котором опровергла “слухи” о том, что петицию об отстранении Биньямина Нетаниягу от участия в выборах будут рассматривать специально подобранные президентом БАГАЦа Эстер Хайют предвзятые судьи.

В заявлении говорится: “В связи с публикациями сегодняшним утром мы хотим разъяснить, что состав суда , который обсудит петицию о Нетаниягу в ближайший вторник был определен в соответствии с правилом старшинства, положения в табели о ранге (за исключением судьи Генделя, который возглавил Центральную избирательную комиссию). Любые спекуляции и иные интерпретации в прессе этого дела являются безответственными и не имеющими под собой никаких оснований”.


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