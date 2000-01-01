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Советник Хаменеи пригрозил Израилю из-за бомбежек Сирии | Фото:25.12 16:41   MIGnews.com

Израиль рано или поздно ответит за бомбежки Сирии

Иран пригрозил рано, или поздно "наказать" Израиль за "незаконные" бомбардировки сирийской территории.

Об этом во вторник, 24 декабря, заявил советник иранского духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти, сообщает The Jerusalem Post.

"Рано или поздно Израилю придется ответить за свои бомбардировки в Сирии. Израиль должен остановиться", - заявил он.

Стоит отметить, что еще в воскресение советник Хаменеи сделал аналогичное заявление российским СМИ, добавив, что Тегеран намерен использовать для своего "ответа" на израильские атаки в Сирии сирийский и ливанский народы.


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