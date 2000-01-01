25.12 09:01 MIGnews.com

Эстер Хайют подберет для Нетаниягу "правильных" судей

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Накануне обсуждения в БАГАЦе вопроса о том, имеет ли право Биньямин Нетаниягу формировать следующее правительство Израиля после выборов, в израильской прессе распространились тяжелые обвинения против президента Верховного Суда Эстер Хайют.Высокопоставленный судейский источник заявил корреспонденту по криминальным делам газеты Исраэль Ха Йом Яиру Альтману" " Хайют выбрала состав БАГАЦа, который обсудит дело Нетаниягу и назначила трех судей, отличающихся “юридическим активизмом”, и сходной с ее точкой зрения. Это сделано ради того, чтобы суд принял “единогласное решение”.Альтман пишет, что именно поэтому судей всего три - а не семь или одиннадцать, как это бывает при рассмотрении куда менее значительных дел.Источник сообщил журналисту: "Это - три судьи, считающиеся активистами и либералами. Судя по их прошлому, у Нетаниягу есть все причины для беспокойства".Следует также напомнить о том, что в прошлом Хайют и БАГАЦ лишали права на участие в выборах мэров городов, которым были предъявлены обвинения по делам в коррупции. Хайют сама выносила решения по подобным делам, и потому стоит напомнить то, что она писала в приговорах: “Право голосовать и быть избранным на местных выборах, каким бы конституционным и важным оно ни было, не может затмить другие важнейшие принципы, являющиеся основой нашей юридической системы, включая принцип верховенства закона и чистоты центрального и местного правительства”.Между тем, газета Калькалист радостно сообщает, что “судьбу короля Биби” решит откровенно враждебный ему состав суда - сама Хайют, Узи Фогельман и Ханан Мельцер. Автор материала в Калькалист, Моше Горали сообщает о том, что тот факт, что в составе суда - только три судьи указывает на то, что будет “принято стремительное решение”, и что скорее всего “вопрос уже согласован между всеми сторонами”. Единственным открытым вопросом, по мнению Горали, является то, объявят ли о решении суда до выборов или немедленно по их окончании.