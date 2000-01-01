Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Эстер Хайют подберет для Нетаниягу `правильных` судей 25.12 09:01   MIGnews.com

Эстер Хайют подберет для Нетаниягу "правильных" судей

Накануне обсуждения в БАГАЦе вопроса о том, имеет ли право Биньямин Нетаниягу формировать следующее правительство Израиля после выборов, в израильской прессе распространились тяжелые обвинения против президента Верховного Суда Эстер Хайют.

Высокопоставленный судейский источник заявил корреспонденту по криминальным делам газеты Исраэль Ха Йом Яиру Альтману" " Хайют выбрала состав БАГАЦа, который обсудит дело Нетаниягу и назначила трех судей, отличающихся “юридическим активизмом”, и сходной с ее точкой зрения. Это сделано ради того, чтобы суд принял “единогласное решение”.

Альтман пишет, что именно поэтому судей всего три - а не семь или одиннадцать, как это бывает при рассмотрении куда менее значительных дел.

Источник сообщил журналисту: "Это - три судьи, считающиеся активистами и либералами. Судя по их прошлому, у Нетаниягу есть все причины для беспокойства".

Следует также напомнить о том, что в прошлом Хайют и БАГАЦ лишали права на участие в выборах мэров городов, которым были предъявлены обвинения по делам в коррупции. Хайют сама выносила решения по подобным делам, и потому стоит напомнить то, что она писала в приговорах: “Право голосовать и быть избранным на местных выборах, каким бы конституционным и важным оно ни было, не может затмить другие важнейшие принципы, являющиеся основой нашей юридической системы, включая принцип верховенства закона  и чистоты центрального и местного правительства”.

Между тем, газета Калькалист радостно сообщает, что “судьбу короля Биби” решит откровенно враждебный ему состав суда - сама Хайют, Узи Фогельман и Ханан Мельцер. Автор материала в Калькалист, Моше Горали сообщает о том, что тот факт, что в составе суда - только три судьи указывает на то, что будет “принято стремительное решение”, и что скорее всего “вопрос уже согласован между всеми сторонами”. Единственным открытым вопросом, по мнению Горали, является то, объявят ли о решении суда до выборов или немедленно по их окончании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:33
БАГАЦ опроверг "предвзятость" судей по делу Нетаниягу
09:26
Миллениалы осаждают кабинеты пластических хирургов
08:47
Генпрокуратура возбудит дело против Адас Штайф
08:40
Аббас назвал условие для выборов в Газе
08:16
Арабы забросали камнями автобус у Хизмы
07:53
Беннетт хочет контроль над министерством по делам религий
07:29
Австралийский премьер: ПА не имеет права обращаться в Гаагу
07:10
Стало известно, кому нельзя употреблять красную икру
06:37
В российском кафе поставили копию памятника Фриске  
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:15
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
04:59
Джастин Бибер заявил, что возвращается на сцену
03:56
Зеленский стал героем мультфильма-пародии
02:58
Ученые связали лишний вес и глобальное потепление
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus