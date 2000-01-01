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Генпрокуратура возбудит дело против Адас Штайф 25.12 08:47   MIGnews.com

Генпрокуратура возбудит дело против Адас Штайф

Израильская газета The Globes  сообщает о том, что генеральная прокуратура рассматривает возможность возбуждения дела против журналистки Галей ЦАХАЛ - и предупредила ее об этом.

Штайф взломала телефон бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве. материалы с телефона стали основанием для возбуждения дела “секс в обмен на назначения”. Существует реальная опасность того что другие скандальные материалы с телефона Наве оказались в распоряжении третьих лиц и могут быть использованы для шантажа.

Высокопоставленный сановник в прокуратуре сообщил The Globes: "Если станет ясно, что Штайф продолжила удерживать материалы с телефона Наве после того, как они были переданы полиции, мы возбудим дело. мы также возбудим делало в случае, если Штайф передала материалы третьим лицам, и не предоставила полиции и прокуратуре полной версии событий. Мы ее заранее предупреждаем”.

Адвокат Эфи Наве, Боаз Бен Цур заявил: “Серьезность происходящего очевидна. Телефон господина Наве был похищен и взломан Адас Штайф. С этого момента телефон и материалы находились на хранении в полиции. Настоятельные требования господина Наве к полиции о необходимости забрать у Штайф материалы с его телефона ответа на получили, и даже когда стало совершенно ясна необходимость сделать это не было даже начато расследование. Теперь, когда материалы, касающиеся других лиц слиты совершенно очевидно к чему приводит дарование “иммунитета” реальным преступникам в этом деле, и к каким серьезным последствиям может привести нарушение закона о неприкосновенности частной жизни.


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