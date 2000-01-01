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С телефона Эфти Наве похищены скандальные материалы 25.12 07:42   MIGnews.com

С телефона Эфти Наве похищены скандальные материалы

13-й канал израильского ТВ сообщил о том, что с телефона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве, взломанного журналисткой радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф “похищены крайне чувствительные материалы”.

Наве подозревается в участии в схемах “секс в обмен на назначение”.

Среди похищенных материалов - тысячи звонков whatsapp, видео, фотографии и документы высокопоставленных израильских политиков, журналистов, судей и высших чиновников юридической системы.

13-1й канал израильского ТВ сообщает о том, что существует реальная опасность того, что подобные материалы могут быть использованы для шантажа представителей судебной системы и различного рода политических манипуляций. Некоторые разговоры - о прокурорах, и они уже попали в распоряжение третьих лиц, в том числе, представителей криминальных кланов.

Сам Наве очень боится того, что эти материалы распространятся незаконным образом - несмотря на то, что государство прилагает максимальные усилия к тому, чтобы предотвратить утечки.


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