25.12 07:42 MIGnews.com

С телефона Эфти Наве похищены скандальные материалы

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13-й канал израильского ТВ сообщил о том, что с телефона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве, взломанного журналисткой радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф “похищены крайне чувствительные материалы”.Наве подозревается в участии в схемах “секс в обмен на назначение”.Среди похищенных материалов - тысячи звонков whatsapp, видео, фотографии и документы высокопоставленных израильских политиков, журналистов, судей и высших чиновников юридической системы.13-1й канал израильского ТВ сообщает о том, что существует реальная опасность того, что подобные материалы могут быть использованы для шантажа представителей судебной системы и различного рода политических манипуляций. Некоторые разговоры - о прокурорах, и они уже попали в распоряжение третьих лиц, в том числе, представителей криминальных кланов.Сам Наве очень боится того, что эти материалы распространятся незаконным образом - несмотря на то, что государство прилагает максимальные усилия к тому, чтобы предотвратить утечки.