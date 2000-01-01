26.12 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Беннетт хочет контроль над министерством по делам религий
. Партия "Еврейский дом" намерена получить портфель министра по вопросам религии в случае вхождения в новое правительство после проведения выборов.
Арабы забросали камнями автобус у Хизмы
. Арабские жители Западного берега забросали камнями автобус, ехавший неподалеку города Хизма. Инцидент произошел утром среды, 25 декабря, сообщает The Jerusalem Post.
Эстер Хайют подберет для Нетаниягу "правильных" судей
. Источник сообщил журналисту: "Это - три судьи, считающиеся активистами и либералами. Судя по их прошлому, у Нетаниягу есть все причины для беспокойства".
Яир Лапид: А если народ решит перевешать всех черкесов?
Лидер партии Еш Атид и лидер блока Кахоль Лаван, сын известного израильского политика Томи Лапида, суперзвезда израильского ТВ господин Яир Лапид высказал свое отношение к принципу народовластия.
"Путин сказал, что если бы не я - Израиль воевал бы с РФ"
. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал редкое интервью для СМИ в преддверии праймериз для руководства "Ликуда".
Видео: сирены включились во время выступления Нетаниягу
. В среду вечером, 25 декабря, в приграничных городах Газы прозвучали сирены противоракетной тревоги "красный сигнал", прервавшие речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
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