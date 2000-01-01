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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:26.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Беннетт хочет контроль над министерством по делам религий. Партия "Еврейский дом" намерена получить портфель министра по вопросам религии в случае вхождения в новое правительство после проведения выборов.

Арабы забросали камнями автобус у Хизмы. Арабские жители Западного берега забросали камнями автобус, ехавший неподалеку города Хизма. Инцидент произошел утром среды, 25 декабря, сообщает The Jerusalem Post.

Эстер Хайют подберет для Нетаниягу "правильных" судей. Источник сообщил журналисту: "Это - три судьи, считающиеся активистами и либералами. Судя по их прошлому, у Нетаниягу есть все причины для беспокойства".

Яир Лапид: А если народ решит перевешать всех черкесов? Лидер партии Еш Атид и лидер блока Кахоль Лаван, сын известного израильского политика Томи Лапида, суперзвезда израильского ТВ господин Яир Лапид высказал свое отношение к принципу народовластия.

"Путин сказал, что если бы не я - Израиль воевал бы с РФ". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал редкое интервью для СМИ в преддверии праймериз для руководства "Ликуда".

Видео: сирены включились во время выступления Нетаниягу. В среду вечером, 25 декабря, в приграничных городах Газы прозвучали сирены противоракетной тревоги "красный сигнал", прервавшие речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.


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