25.12 18:41 MIGnews.com

В Иудее и Самарии построят 3000 домов и промышленные зоны

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил во вторник, 24 декабря, что вскоре будет продвигать план строительства более 3000 новых жилых домов, а также новых промышленных зон в Иудее и Самарии. Ожидается, что план будет представлен на утверждение Высшему комитету по планированию в ближайшие две недели.Тем временем Нетаниягу отменил совещание межведомственной группы, которая обсуждала аннексию Иорданской долины после решения Международного уголовного суда (МУС) о начале расследования предполагаемых "военных преступлений" Израиля против палестинцев, пишет Ynet. Встреча должна была состояться в минувшие выходные.Помимо прочего, в преддверии праймериз министр общественной безопасности Гилад Эрдан впервые выступил в поддержку Нетаниягу.В сообщении, которое он разместил в Facebook, Эрдан написал: "Будучи членом кабинета дипломатической безопасности, я очень хорошо знаком со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и, рассмотрев все, я пришел к выводу, что премьер-министр - лучший человек, чтобы вести нацию".Также, Нетаниягу высказал резкую критику израильских СМИ."Они [средства массовой информации] хотят усыпить вас, чтобы вы не выходили и не голосовали. Они говорят, что у "Ликуда" нет шансов на победу на всеобщих выборах, но в последние несколько дней мы ощущали нечто огромное. В следующий раз все будет выглядеть иначе."Нетаниягу не забыл и о Бенни Ганце, сказав, чт у того "есть проблема"."Он говорит:« Я не могу сидеть в правительстве с Биби. Он может сидеть с Ахмадом Тиби, но не с Биби. Скажите ему, что мы и без него справимся. Мы соберем национальное правительство "Ликуда".